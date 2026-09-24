Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Lettres à Hitler

Gandhi, Karamchand Mohandas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand le père de la non-violence défie le pire des dictateurs. 1939. Alors que l'Europe s'embrase, une voix s'élève depuis l'Inde pour tenter l'impossible : convertir Adolf Hitler à la paix. Ces lettres, d'une politesse bouleversante et d'une fermeté absolue, ne sont pas de simples archives ; elles sont le testament philosophique d'un homme qui croyait que "l'âme ne peut être brisée". Gandhi y interpelle le Führer comme un " ami ", non par complaisance, mais par une application radicale de sa doctrine. Il y dénonce le " viol de la Pologne " et " l'humiliation de la Tchécoslovaquie ", tout en proposant une alternative révolutionnaire : la résistance sans armes. Textes commentés par un expert de la philosophie non-violente et de son histoire.

Par Gandhi, Karamchand Mohandas
Chez Edition Dandelion

|

Auteur

Gandhi, Karamchand Mohandas

Editeur

Edition Dandelion

Genre

ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lettres à Hitler par Gandhi, Karamchand Mohandas

Commenter ce livre

 

Lettres à Hitler

Gandhi, Karamchand Mohandas

Paru le 24/09/2026

40 pages

Edition Dandelion

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491364540
9782491364540
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.