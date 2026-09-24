Lettres à Hitler

Quand le père de la non-violence défie le pire des dictateurs. 1939. Alors que l'Europe s'embrase, une voix s'élève depuis l'Inde pour tenter l'impossible : convertir Adolf Hitler à la paix. Ces lettres, d'une politesse bouleversante et d'une fermeté absolue, ne sont pas de simples archives ; elles sont le testament philosophique d'un homme qui croyait que "l'âme ne peut être brisée". Gandhi y interpelle le Führer comme un " ami ", non par complaisance, mais par une application radicale de sa doctrine. Il y dénonce le " viol de la Pologne " et " l'humiliation de la Tchécoslovaquie ", tout en proposant une alternative révolutionnaire : la résistance sans armes. Textes commentés par un expert de la philosophie non-violente et de son histoire.