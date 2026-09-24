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Les grottes

Thomas Tessier, Guillemette Resplandy-Taï

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Cet ouvrage aborde le monde des grottes sous tous ses aspects : historique, artistique, géologique... Qu'est-ce qu'une grotte, en quoi cela consiste ? Ont-elles été vraiment habitées... voici quelques exemples des questions auxquelles l'auteure répond par des explications claires et structurées. Les pages transparentes qui dévoilent certaines caractéristiques sont de véritables atouts pour découvrir et comprendre les aspects cachés de ce monde fascinant.

Par Thomas Tessier, Guillemette Resplandy-Taï
Chez TP&C éditions

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Auteur

Thomas Tessier, Guillemette Resplandy-Taï

Editeur

TP&C éditions

Genre

Autres milieux naturels

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Les grottes

Thomas Tessier, Guillemette Resplandy-Taï

Paru le 06/10/2026

24 pages

TP&C éditions

16,50 €

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Scannez le code barre 9782488971034
9782488971034
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