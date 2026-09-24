Les grottes

Cet ouvrage aborde le monde des grottes sous tous ses aspects : historique, artistique, géologique... Qu'est-ce qu'une grotte, en quoi cela consiste ? Ont-elles été vraiment habitées... voici quelques exemples des questions auxquelles l'auteure répond par des explications claires et structurées. Les pages transparentes qui dévoilent certaines caractéristiques sont de véritables atouts pour découvrir et comprendre les aspects cachés de ce monde fascinant.