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La Normandie vue du ciel

Stéphane Maurice, Francis Cormon

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Près de 130 photographies de la Normandie vue du ciel prises par Francis Cormon pour dessiner, vol après vol, ce grand portrait composite de la Normandie. On croit connaître la Normandie quand on a marché sur les planches de Deauville ou flâné dans les vergers du pays d'Auge à la découverte des manoirs à pans de bois. Ce décor, certifié authentique, n'en est pas moins qu'une façade. Mosaïque de territoires, la Normandie est peut-être la matérialisation du paysage idéal dans toutes ses composantes, un vrai pays de cocagne auquel rien ne manque. Les plaines fertiles de l'Eure, le littoral préservé du Cotentin, les falaises blanches de la côte d'Albâtre, les vieilles montagnes de la Suisse normande, les méandres de la vallée de Seine, les abbayes médiévales, les places fortes élevées par les ducs de Normandie, les vestiges du débarquement, le Vieux Rouen historique, le jardin de Monet à Giverny, et en point d'orgue, le Mont-Saint-Michel, chef-d'oeuvre d'architecture normande et haut lieu de spiritualité... Pour contenir cette richesse vertigineuse dans un livre, il fallait élargir le champ de vision, prendre de la hauteur. C'est ce qu'a entrepris Francis Cormon pour dessiner, vol après vol, ce grand portrait composite de la Normandie. Par son sens du cadrage, sa perception du détail et sa maîtrise de la lumière, les images qu'il nous transmet offrent une précision documentaire mêlée à une subtile magie poétique.

Par Stéphane Maurice, Francis Cormon
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Stéphane Maurice, Francis Cormon

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Thèmes photo

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La Normandie vue du ciel

Stéphane Maurice, Francis Cormon

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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