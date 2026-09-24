Grandes recettes d'Alsace

Une collection de livres de cuisine joyeuse et esthétique qui se décline sur toutes les région de France. Des livres que l'on veut offrir, s'offrir et collectionner. Proposer avec la cuisine régionale ce qui a été réalisé avec la cuisine du monde : des livres esthétiques, modernes et hyper pratiques. Des recettes incontournables pour chaque région, présentées en une maquette claire et élégante (liste de courses, recette par courtes étapes, photo simple et moderne). Un texte introductif qui présente l'histoire et la singularité de la cuisine régionale en question. Les saveurs de Provence, les traditions d'Alsace, les produits du Sud-Ouest, les incontournables de Bretagne... Flammekueche, choucroute, baeckeoffe, truite au beurre noir, bretzel, tarte aux pommes à l'Alsacienne, bredele... Redécouvrez les 75 grandes recettes emblématiques d'Alsace. Avec des étapes simples et accessibles, une méthode hyper pratique pour préparer sa liste de courses, emportez un peu des traditions d'Alsace dans votre cuisine.