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Gouvernement privé

Elisabeth Anderson

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Elizabeth Anderson, professeure à l'Université de Michigan nous alerte sur le pouvoir que s'octroient les entreprises pour régenter nos vies de salariés, parfois dans le plus petit détail. Alors que le pouvoir légitime de l'Etat sur les citoyens fait l'objet de toutes les attentions, le pouvoir arbitraire exercé par les employeurs sur les travailleurs est passé sous silence. Dans la première partie de son analyse, l'auteure place le développement des rapports entre marchés et travailleurs dans une perspective historique. Ces rapports furent d'abord basés sur une forme d'égalité. Puis Elisabeth Anderson montre comment la production de masse rendue possible par la révolution industrielle a bouleversé ces relations. Dans une seconde partie, Elizabeth Anderson explique finement les mécanismes du pouvoir et le système autoritaire qui caractérise les entreprises modernes. Elle donne de nombreux exemples de la façon dont l'employeur exerce son emprise sur les employés, non seulement au travail, mais aussi dans leur vie privée - source de nombreux abus. Puis, Elisabeth Anderson ouvre le débat, en invitant quatre professeurs américains à livrer leurs observations sur ses thèses - ce qui lui vaut quelques critiques, auxquelles elle répond dans la partie finale du livre. Grâce à ces regards croisés et indépendants, le lecteur peut librement se forger sa propre opinion.

Par Elisabeth Anderson
Chez Aux feuillantines

|

Auteur

Elisabeth Anderson

Editeur

Aux feuillantines

Genre

Sociologie du travail

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Gouvernement privé

Elisabeth Anderson trad. Raymond Clarinard

Paru le 06/10/2026

200 pages

Aux feuillantines

21,90 €

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