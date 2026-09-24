Mieux dormir grâce au pouvoir incroyable des mouvements primordiaux

Une méthode efficace Des résultats visibles en seulement 1 mois ! Plus de 70 % des Français disent mal dormir. Ils ont tout essayé (moins d'écrans, une meilleure alimentation, plus de sport) sans réel changement. Pourquoi ? Parce que leur système nerveux reste en alerte permanente, faute d'un bon traitement de l'information sensorielle. La solution : agir à la source grâce à des mouvements primordiaux ciblés (contrôle moteur de la tête, sécurisation tactile, respiration...) pour réguler le système nerveux. Ce guide pratique, très visuel, riche en photos et exercices, vous présente des routines de 5 minutes par jour, des séances " boost " et des vidéos accessibles via des QR codes. Lucas Bourguignon, a déjà testé l'efficacité de cette méthode auprès de nombreuses personnes.