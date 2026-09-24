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#Roman francophone

De rêves et de plancton

Dorothée Adam

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A bord du voilier Persévérance, la réalisatrice Dorothée Adam embarque pour une mission scientifique en Antarctique aux côtés du légendaire explorateur français, Jean-Louis Etienne. Le but de l'expédition est l'étude du plancton et la compréhension de son rôle essentiel. Il fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons et se situe à la base de la chaîne alimentaire. Outre l'aspect scientifique, ce huis-clos polaire devient le théâtre d'un dialogue intime entre une femme en quête de sens et un homme qui fêtera ses 80 ans en 2026 et qui a passé sa vie à poursuivre ses rêves. Entre confidences, aventures et réflexions écologiques, ce voyage aux confins du monde se transforme peu à peu en exploration intérieure. Un récit passionnant, sensible et inspirant sur la transmission, le lien à la nature et la puissance des vocations.

Par Dorothée Adam
Chez Delcourt

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Auteur

Dorothée Adam

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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De rêves et de plancton

Dorothée Adam

Paru le 24/09/2026

152 pages

Delcourt

19,50 €

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