Invincible Univers - Capes

Cette nouvelle série sort de l'esprit constamment en ébullition de Robert KIRKMAN, et se déroule dans l'univers d'INVINCIBLE. Elle propose une variation sur le thème des super-héros... Car cette fois-ci, les super-héros louent leurs services, et interviennent seulement s'ils ont un contrat en bonne et due forme et s'ils sont payés pour le faire ! Bienvenue chez Capes Inc. , l'employeur de vos super-héros préférés qui protègent New York contre des pires menaces... du moins tant qu'ils sont payés pour cela ! Ces nouveaux super-héros - payés à l'heure - font des pauses syndicales et discutent conditions de travail. Ils s'appellent BOLT, KID THOR, KNOCK OUT, CAPTAIN COSMIC, CLAIRE VOYANT, BIG BRAIN ou encore COMMANDER CAPITALISME !