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#Roman francophone

L'Eau sous emprise

Edo Brenes, Emma Haziza

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Cette enquête minutieuse dresse un constat alarmant de l'état des ressources en eau dans le monde et ses conséquences sur nos sociétés. Sécheresse, pollution, détournement à des fins industrielles... Le constat est le même partout dans le monde : l'eau est en danger et se raréfie. 1, 5 milliards d'individus en sont dépossédés. Un bilan dramatique qui ne doit plus être ignoré. Cette vaste enquête appelle aussi à la résilience climatique, à l'espoir et à la prise de conscience des nouvelles générations.

Par Edo Brenes, Emma Haziza
Chez Delcourt

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Auteur

Edo Brenes, Emma Haziza

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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L'Eau sous emprise

Edo Brenes, Emma Haziza

Paru le 24/09/2026

152 pages

Delcourt

21,50 €

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Scannez le code barre 9782413082286
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