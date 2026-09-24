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#Roman francophone

Dissuasion nucléaire

Jean-Claude Bartoll, Nicolas Otéro

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L'histoire méconnue d'une formidable aventure scientifique et humaine, de l'après Seconde Guerre mondiale à nos jours, qui fit de la France le quatrième membre du " club nucléaire ". L'année 2022 a vu ressurgir le spectre de l'utilisation de l'arme nucléaire en Europe. Une première depuis la crise de Cuba en 1962, et plus proche de nous, de la crise desEuromissiles au début des années 1980. Cet ouvrage retraçant l'accession de la France au nucléaire et à son indépendance militaire est un rappel à la mémoire d'une menace existentielle constante pour l'Humanité.

Par Jean-Claude Bartoll, Nicolas Otéro
Chez Delcourt

|

Auteur

Jean-Claude Bartoll, Nicolas Otéro

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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Dissuasion nucléaire

Jean-Claude Bartoll, Nicolas Otéro

Paru le 24/09/2026

144 pages

Delcourt

19,50 €

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