Dix ans après... LE CRI , THRILLER CULTE DE NICOLAS BEUGLET, EN EDITION COLLECTOR A quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gaustad dresse sa silhouette inquiétante au milieu des pins enneigés. Appelée sur les lieux pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringën découvre le corps du patient 488, surnommé ainsi en raison des chiffres qu'il porte sur son front. Cet homme s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres - un cri de peur primale. Son enquête la conduira jusqu'à une vérité vertigineuse sur l'une des plus grandes énigmes de l'humanité : que se passe-t-il après la mort ? Dans cette réédition exceptionnelle, Nicolas Beuglet dévoile les coulisses de son roman et l'histoire vraie qui a inspiré Le Cri. 60 PAGES DE BONUS : - Le terrifiant programme secret de la CIA sur le contrôle mental, MK-Ultra - Les lieux et les acteurs de l'expérimentation (cahier photos) - Le vrai du faux de l'intrigue - Les secrets d'écriture de l'auteur - Le Premier Crâne , le premier roman de Nicolas Beuglet, en intégralité via un QR code