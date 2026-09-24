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Se mettre (enfin) au sport !

Victor Depasse

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Une invitation tonique à se mettre enfin au sport ! Le mental, la motivation, le sommeil, l'alimentation... Toutes les clés pour se lancer, efficacement et durablement ! Le sportif amateur, ce n'est pas un "petit sportif". C'est souvent l'inverse, c'est quelqu'un qui a une vraie vie. Un travail, des horaires, des responsabilités, une famille parfois, des imprévus souvent. Et au milieu de tout ça, une décision : remettre du mouvement dans son quotidien. Le problème, c'est qu'au moment où tu prends cette décision, tu entres dans une forêt de conseils. Tu tapes une question sur internet, et tu reçois vingt réponses contradictoires. . Ce livre est né pour une raison simple : te donner une route. Pas une route parfaite, pas une route rigide, pas une route qui te demande de devenir quelqu'un d'autre. Une route qui te ressemble. Une route où tu comprends ce que tu fais - et pourquoi tu le fais.

Par Victor Depasse
Chez In press

|

Auteur

Victor Depasse

Editeur

In press

Genre

Garder la forme

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Se mettre (enfin) au sport !

Victor Depasse

Paru le 08/10/2026

176 pages

In press

14,90 €

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Scannez le code barre 9782386426971
9782386426971
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