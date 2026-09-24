L'agir organisationnel

Comment mieux comprendre les organisations d'aujourd'hui ? En proposant une nouvelle façon de voir l'organisation et ses acteurs, cet ouvrage nous invite à porter un regard différent sur leur fonctionnement. Au coeur de cette approche : les interactions entre les individus et l'importance des situations vécues au quotidien. En s'appuyant sur l'interactionnisme symbolique, l'auteur nous montre comment les organisations se construisent à travers les échanges et les relations entre leurs membres. Cette perspective originale offre des clés de lecture précieuses pour tous ceux qui s'intéressent au management, qu'ils soient praticiens, étudiants ou chercheurs. Un ouvrage qui permet de mieux comprendre la complexité des organisations modernes et ouvre de nouvelles perspectives pour l'action.