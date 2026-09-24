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L'agir organisationnel

Christophe Schmitt, Christopher Schmitt

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Comment mieux comprendre les organisations d'aujourd'hui ? En proposant une nouvelle façon de voir l'organisation et ses acteurs, cet ouvrage nous invite à porter un regard différent sur leur fonctionnement. Au coeur de cette approche : les interactions entre les individus et l'importance des situations vécues au quotidien. En s'appuyant sur l'interactionnisme symbolique, l'auteur nous montre comment les organisations se construisent à travers les échanges et les relations entre leurs membres. Cette perspective originale offre des clés de lecture précieuses pour tous ceux qui s'intéressent au management, qu'ils soient praticiens, étudiants ou chercheurs. Un ouvrage qui permet de mieux comprendre la complexité des organisations modernes et ouvre de nouvelles perspectives pour l'action.

Par Christophe Schmitt, Christopher Schmitt
Chez EMS éditions

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Auteur

Christophe Schmitt, Christopher Schmitt

Editeur

EMS éditions

Genre

Stratégie d'entreprise

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L'agir organisationnel

Christophe Schmitt, Christopher Schmitt

Paru le 01/10/2026

EMS éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782386304057
9782386304057
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