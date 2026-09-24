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#Roman francophone

Sur la plage, abandonnée

Lisa Azuelos

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Lisa Azuelos a eu deux enfances. Celle de la pension froide et austère où elle a été envoyée dès l'âge de quatre ans. Et celle de ses étés à Saint-Tropez, où elle découvre la douceur du nougat Sénéquier, le sel sur sa peau après la baignade et le temps qui s'étire dans la petite librairie où elle dévore les classiques. Adolescente, elle choisit de s'y installer en suivant son père, play-boy séduisant, plutôt que sa mère, Marie Laforêt, si bancale dans son rôle maternel. Les fêtes se succèdent aux déboires familiaux, mais Saint-Tropez demeure son refuge. Plus tard, même après l'avoir quitté, Lisa n'aura de cesse d'y retourner pour s'autoriser encore à rire et à danser. De sa jeunesse dans les années 1980 à aujourd'hui, Lisa Azuelos raconte la métamorphose d'un petit village de pêcheurs en repère pour ultra-riches et, en miroir, la sienne. A travers une écriture sensible et poétique, ce récit retrace le destin d'une femme qui renaît plusieurs fois, toujours à Saint-Tropez. Réalisatrice de films cultes comme Comme t'y es belle, LOL et La Chambre des merveilles, Lisa Azuelos est aussi romancière. Après Le Bras blanc (Lattès, 2005), Eloge du silence pendant l'amour (Plon, 2008) et La Vie en ose (Belfond, 2020), et le récit Laissez-moi danser (Stock, 2017), elle signe avec Sur la plage, abandonnée son livre le plus personnel, consacré à son lien indéfectible avec Saint-Tropez.

Par Lisa Azuelos
Chez Charleston éditions

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Auteur

Lisa Azuelos

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

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Sur la plage, abandonnée

Lisa Azuelos

Paru le 24/09/2026

198 pages

Charleston éditions

18,90 €

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