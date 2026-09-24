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Bali et Lombok

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Le guide de référence pour organiser votre voyage de rêve à Bali ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide tout en couleur vous accompagne dans votre voyage pour découvrir les incontournables de Bali et du Lombok et sortir des sentiers battus . De Pura Lempuyang à Nusa Penida , découvrez tous les trésors repérés par nos auteurs sur le terrain. - Les sites incontournables d'un voyage à Bali : les temples de Pura Lempuyang , les rizières de la vallée de Sidemen, Kuta Beach, Balangan Beach , les spots de plongée de l' île de Nusa Penida , les randonnées autour de Munduk , la plage de Lovina ... - Des conseils d'experts Lonely Planet mis à jour régulièrement : les meilleures adresses (restaurants, cafés, hôtels), des recommandations pratiques pour organiser son voyage... - Les plus belles expériences à vivre à Bali pour un voyage hors du commun : des activités et sorties originales avec toutes les informations nécessaires et les astuces pour les réaliser au mieux. - Des sélections d' itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture, mais aussi des itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de Bali, en toute saison , quel que soit le temps ou le budget disponible. - Un focus complet sur les activités de plein air à faire à Bali, avec une attention particulière portée sur la randonnée , mais aussi le vélo, l'escalade ou encore les sports nautiques. - Plus de 50 cartes et plans clairs de Bali et de ses villes principales pour repérer les sites en un coup d'oeil et organiser ses déplacements. Ce guide propose également des informations pour voyager responsable et avec des enfants , ainsi que des chapitres thématiques sur la vie des habitants, l'histoire et les traditions de Bali. Un guide clair et synthétique pour construire facilement son voyage et vivre des expériences inoubliables à Bali, au plus près des habitants.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Indonésie

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Bali et Lombok

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 24/09/2026

400 pages

Lonely Planet

24,00 €

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