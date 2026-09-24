Les meilleures expériences au Japon

Un guide de voyage Lonely Planet pour vivre des expériences inoubliables au Japon ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. La collection Les meilleures expériences de Lonely Planet s'adresse aux voyageurs qui ne veulent pas seulement visiter le Japon , mais le vivre. Elle propose une approche différente du voyage : se laisser surprendre, découvrir à la fois des incontournables et des lieux moins fréquentés, vivre des expériences inattendues , au plus près de la culture japonaise , de ses paysages sauvages et de ses traditions. Ce que propose concrètement ce guide de voyage : - Planifier un voyage au Japon qui vous ressemble Une sélection d'activités au Japon pour façonner votre voyage selon vos envies et votre rythme : randonner le long du sentier de Nakasendo , les îles du Shimanami Kaido à vélo, skier sur l'île d' Hokkaido, faire le tour des îles Amami en stand-up paddle, se délasser dans un onsen en extérieur... - Sortir des sentiers battus au Japon Paysages méconnus, routes secondaires, îles préservées, sites naturels grandioses et lieux encore à l'écart de la foule. Une invitation à explorer le pays au-delà des incontournables ! - Voyager comme un habitant Des conseils d'auteurs Lonely Planet qui vivent sur place et partagent leur connaissance du pays, leurs habitudes, leurs bonnes adresses et leur regard sur la vie quotidienne au Japon. - Comprendre le pays Des focus pour découvrir le Japon en profondeur : gastronomie, bouddhisme et shintoïsme, bains dans les sources d'eau chaude, randonnées en pleine nature, culture pop... - Se repérer facilement et organiser son itinéraire au Japon Une carte détachable du pays avec les incontournables par région, des propositions d'itinéraires , mais aussi de nombreuses cartes à l'intérieur du guide pour construire son trajet en un clin d'oeil. Le guide Meilleures expériences au Japon vous inspire et vous accompagne dans un voyage au Japon qui sort de l'ordinaire !