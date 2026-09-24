Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les meilleures expériences au Japon

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide de voyage Lonely Planet pour vivre des expériences inoubliables au Japon ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. La collection Les meilleures expériences de Lonely Planet s'adresse aux voyageurs qui ne veulent pas seulement visiter le Japon , mais le vivre. Elle propose une approche différente du voyage : se laisser surprendre, découvrir à la fois des incontournables et des lieux moins fréquentés, vivre des expériences inattendues , au plus près de la culture japonaise , de ses paysages sauvages et de ses traditions. Ce que propose concrètement ce guide de voyage : - Planifier un voyage au Japon qui vous ressemble Une sélection d'activités au Japon pour façonner votre voyage selon vos envies et votre rythme : randonner le long du sentier de Nakasendo , les îles du Shimanami Kaido à vélo, skier sur l'île d' Hokkaido, faire le tour des îles Amami en stand-up paddle, se délasser dans un onsen en extérieur... - Sortir des sentiers battus au Japon Paysages méconnus, routes secondaires, îles préservées, sites naturels grandioses et lieux encore à l'écart de la foule. Une invitation à explorer le pays au-delà des incontournables ! - Voyager comme un habitant Des conseils d'auteurs Lonely Planet qui vivent sur place et partagent leur connaissance du pays, leurs habitudes, leurs bonnes adresses et leur regard sur la vie quotidienne au Japon. - Comprendre le pays Des focus pour découvrir le Japon en profondeur : gastronomie, bouddhisme et shintoïsme, bains dans les sources d'eau chaude, randonnées en pleine nature, culture pop... - Se repérer facilement et organiser son itinéraire au Japon Une carte détachable du pays avec les incontournables par région, des propositions d'itinéraires , mais aussi de nombreuses cartes à l'intérieur du guide pour construire son trajet en un clin d'oeil. Le guide Meilleures expériences au Japon vous inspire et vous accompagne dans un voyage au Japon qui sort de l'ordinaire !

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Japon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les meilleures expériences au Japon par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Les meilleures expériences au Japon

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 24/09/2026

326 pages

Lonely Planet

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384929948
9782384929948
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.