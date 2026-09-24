La petite citrouille

Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie de la citrouille. Au début, je n'étais qu'une petite graine. Enfouie dans une terre humide, j'ai gonflé. Ma peau s'est fendue et des racines ont poussé vers le bas... Suivez une petite graine qui raconte sa germination sous la terre, la croissance de ses feuilles et de ses fleurs, puis la naissance d'un fruit rond et orangé... jusqu'au moment où, devenue citrouille, elle produit à son tour des graines, prêtes à être semées. Un album immersif pour découvrir le cycle de vie de la citrouille, raconté à hauteur d'enfant.