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Comment survivre à l'Apocalypse

Newik

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La survie commence chez vous Crash d'avion dans la jungle, radeau perdu au milieu du Pacifique, apocalypse zombie... Très peu pour vous. Le véritable danger est souvent plus banal. Et beaucoup plus proche. Une tempête qui coupe l'électricité pendant plusieurs jours. Une inondation. Un incendie. Une crise sanitaire. Un accident nucléaire. Une vilaine blessure. Une guerre qui bouleverse le quotidien. Des événements pas si improbables. Voilà de quoi y faire face. Dans ce guide pratique aussi sérieux qu'irrévérencieux, l'auteur rassemble des années de réflexion et d'expérience pour vous livrer le texte qui sauve. De quoi gérer l'impensable avec calme, méthode, et une bonne dose d'humour. Equipement, évacuation, autonomie, organisation, matériel : chaque chapitre a un objectif simple, vousrendreprêtavantqu'ilnesoittroptard. Parce que dans ce monde archi-dépendant, tout homme averti et préparé en vaut au moins quatre, parce que les vôtres doivent pouvoir compter sur vous, parce que les "numéros verts" ne suffiront pas, parce que la survie n'est pas réservée aux commandos ou aux aventuriers, parce que les morts ont toujours tort, ce livre est fait pour vous.

Par Newik
Chez Editions Magnus

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Auteur

Newik

Editeur

Editions Magnus

Genre

Guides de survie

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Comment survivre à l'Apocalypse

Newik

Paru le 24/09/2026

Editions Magnus

18,00 €

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