Paul Vaillant-Couturier, les mots d'un combattant

L'oeuvre de Paul Vaillant-Couturier témoigne des rapports complexes entre le politique et le littéraire dans la première moitié du XXe siècle. Ecrivain, journaliste, député, il produisit une oeuvre composite : poésie, théâtre, romans, nouvelles, contes, chansons, éditoriaux, reportages, rapports, discours... Son parti pris initial fut celui du lyrisme. L'expérience de la Première Guerre mondiale l'obligea à confronter autrement son geste au réel. Il chercha les formes d'une parole vivante, d'une littérature populaire. Il se tint à distance des écoles littéraires, forgeant un style et une langue populaires sans être populistes. Il fut un écrivain d'une époque troublée : son oeuvre est celle d'un combattant, sensible aux événements, inquiet de la montée du fascisme, enthousiaste devant les mouvements révolutionnaires. Comme sa vie, son oeuvre porte la marque de ce qu'il nommait un "? déchirement joyeusement consenti ? ".