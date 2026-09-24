Gay mélodie

Quand la chanteuse Stone prend la plume au masculin pour décrire la traversée du siècle d'un homosexuel caché. Se résolvant à entrer dans un EPHAD à la mort de son chien, un homme né en 1934 noue une idylle avec un autre pensionnaire, de dix ans son cadet. Au soir de sa vie, cela semble être la première relation dans laquelle il lâche prise. Homosexuel caché, il nous conte à la première personne ses émois depuis la découverture de son homosexualité jusqu'à son mariage, par soucis des conventions. Il a su nouer avec sa femme une relation intime mais presque dénuée de sensualité, ne s'accordant par ailleurs que de rares incartades masculines. Ce n'est qu'après la mort de celle-ci qu'il ose se retrouver dans son petit-fils gay dont il envie l'époque qui lui permet de s'assumer. A travers une vie banale mais constamment empreinte de poésie défilent les différents temps de l'histoire de l'homosexualité en France ces quatre-vingt dernières années.