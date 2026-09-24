Entre satanisme et paganisme, bienfaisance et malfaisance, la sorcière échappe à toute définition figée. Plus qu'une figure unique, elle incarne un faisceau de récits, pratiques et symboles. De l'histoire à la culture populaire, de la littérature à l'art, ce beau-livre explore les métamorphoses et les déclinaisons culturelles, éclairant ses multiples visages au fil des siècles. Entre satanisme et paganisme, bienfaisance et malfaisance, la sorcière échappe à toute définition figée. Guérisseuse, herboriste, nécromancienne, prêtresse ou chamane, plus qu'une figure unique, elle incarne des savoirs, des pratiques et des représentations ancrés dans l'imaginaire collectif. De l'histoire à la culture populaire, de la littérature à l'art, des traditions européennes aux cultures du monde, ce beau-livre explore ses multiples visages et en révèle, au fil des siècles, toute la puissance et la complexité. Une traversée érudite d'une figure universelle.