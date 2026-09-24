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#Beaux livres

Sorcières

Joel Levy

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Entre satanisme et paganisme, bienfaisance et malfaisance, la sorcière échappe à toute définition figée. Plus qu'une figure unique, elle incarne un faisceau de récits, pratiques et symboles. De l'histoire à la culture populaire, de la littérature à l'art, ce beau-livre explore les métamorphoses et les déclinaisons culturelles, éclairant ses multiples visages au fil des siècles. Entre satanisme et paganisme, bienfaisance et malfaisance, la sorcière échappe à toute définition figée. Guérisseuse, herboriste, nécromancienne, prêtresse ou chamane, plus qu'une figure unique, elle incarne des savoirs, des pratiques et des représentations ancrés dans l'imaginaire collectif. De l'histoire à la culture populaire, de la littérature à l'art, des traditions européennes aux cultures du monde, ce beau-livre explore ses multiples visages et en révèle, au fil des siècles, toute la puissance et la complexité. Une traversée érudite d'une figure universelle.

Par Joel Levy
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Joel Levy

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Thèmes picturaux

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Sorcières

Joel Levy

Paru le 08/10/2026

160 pages

Editions Eugen Ulmer

14,90 €

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Scannez le code barre 9782379225048
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