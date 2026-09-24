La plénitude de la prière

Ce traité spirituel expose avec clarté et profondeur la doctrine et l'art de la prière. Il définit l'essence de la prière en lien avec finalité de l'homme et gloire de Dieu, en véritable traité pratique enraciné dans la liturgie, la méditation des mystères du Christ et les modèles offerts par Jésus, Marie et saint Dominique. Destiné à l'intelligentsia polonaise des années 1930, cette étude dissipe les préjugés pour aboutir à une vie spirituelle intellectuelle, active et affective. Il est un guide précieux pour qui souhaite redécouvrir le trésor de la prière. Cette traduction française replace l'oeuvre dans son contexte, et comporte une biographie de l'auteur.