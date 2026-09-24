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#Essais

Je me donne à toi !

Jeanne Bonin

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Et si vous choisissiez de partir pour un voyage en aller simple ? Destination : le restant de votre vie. Un pari audacieux, librement consenti, aussi épanouissant qu'abrasif, aussi exaltant qu'exigeant. Entre turbulences du réel et hauteurs spirituelles, la plume vive de Jeanne Bonin explore l'exclusivité conjugale comme une épopée vibrante de sensualité et d'humour. Que vous soyez dans l'attente du grand amour, au matin du premier baiser, dans l'automne conjugal ou au soir du dernier soupir, laissez-vous embarquer par cet éloge du mariage et célébrez la plus belle des aventures !

Par Jeanne Bonin
Chez Editions Première Partie

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Auteur

Jeanne Bonin

Editeur

Editions Première Partie

Genre

Famille

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Je me donne à toi !

Jeanne Bonin

Paru le 24/09/2026

48 pages

Editions Première Partie

9,00 €

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