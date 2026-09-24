Je me donne à toi !

Et si vous choisissiez de partir pour un voyage en aller simple ? Destination : le restant de votre vie. Un pari audacieux, librement consenti, aussi épanouissant qu'abrasif, aussi exaltant qu'exigeant. Entre turbulences du réel et hauteurs spirituelles, la plume vive de Jeanne Bonin explore l'exclusivité conjugale comme une épopée vibrante de sensualité et d'humour. Que vous soyez dans l'attente du grand amour, au matin du premier baiser, dans l'automne conjugal ou au soir du dernier soupir, laissez-vous embarquer par cet éloge du mariage et célébrez la plus belle des aventures !