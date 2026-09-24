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#Bande dessinée jeunesse

Rigoletto

Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar

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En 1912, dans la ville italienne de Rutino, un horloger réputé, Giacobino Bartolomé, ouvre La Fabbrica dei bambini une merveilleuse boutique de jouets mécaniques. Le succès est immédiat. Malheureusement, Giacobino se voit mobilisé par l'armée royale itailenne pour aller combattre les Ottomans dans le désert africain de Cyrénaïque. Espérant consoler son jeune fils, Luiggi, l'horloger fabrique pour celui-ci Rigoletto. Un automate exceptionnel : il est à la fois parlant mais aussi doté de facultés prodigieuses. Pour l'automate et Luiggi, d'extraordinaires aventurescommencent... Tantôt réelles, tantôt imaginaires, elles seront toutes nourries par l'amour, du fils attendant - impatiemment - le retour de guerre du cher papa. Un roman merveilleusement illustré, publié en grand format à la manière de la célèbre collection Hetzel, sur un sujet fort et émouvant : l'amour d'un fils pour son père. Ecrit sur le ton d'un conte, il pourraêtre lu aux plus jeunes. Le lecteur reconnaitra de nombreux clins d'oeilaux classiques de la littérature jeunesse tels que Pinocchio, Casse-noisette et Le Petit Prince.

Par Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar
Chez Alzabane (Editions)

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Auteur

Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar

Editeur

Alzabane (Editions)

Genre

Romans, témoignages & Co

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Rigoletto

Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar

Paru le 24/09/2026

184 pages

Alzabane (Editions)

27,00 €

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