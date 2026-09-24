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Le Béarn d'antan

Patrice Teisseire-Dufour

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Près de 300 cartes postales anciennes du Béarn à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Le Béarn d'antan est une invitation à un voyage dans le temps, celui de la Belle Epoque. L'ouvrage s'articule autour de sept chapitres thématiques : Un pays rural ; L'essor économique ; Les transformations du XXe siècle ; Le quotidien des Béarnais ; La vie en ville ; Fêtes et loisirs ; L'arrivée du tourisme. L'ensemble de l'iconographie provient d'une collection privée, le fonds le plus important sur le département.

Par Patrice Teisseire-Dufour
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Patrice Teisseire-Dufour

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Histoire régionale

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Le Béarn d'antan

Patrice Teisseire-Dufour

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357209657
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