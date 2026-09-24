Près de 300 cartes postales anciennes du Béarn à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Le Béarn d'antan est une invitation à un voyage dans le temps, celui de la Belle Epoque. L'ouvrage s'articule autour de sept chapitres thématiques : Un pays rural ; L'essor économique ; Les transformations du XXe siècle ; Le quotidien des Béarnais ; La vie en ville ; Fêtes et loisirs ; L'arrivée du tourisme. L'ensemble de l'iconographie provient d'une collection privée, le fonds le plus important sur le département.