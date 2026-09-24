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#Polar

A la masse

Guillaume Perrotte, Guillaume Perrotte

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Un romancier de polar en panne d'inspiration s'exile à la montagne, loin de son ex-femme, de ses enfants, de ses rares amis et de sa maîtresse. Au programme de ses journées : feuille blanche et idées noires. Jusqu'au jour où débarque Florence, une jeune femme suicidaire à qui il a sauvé la vie. Bien décidée à en faire un auteur à succès, elle dynamite sa routine, quitte à le plonger en plein cauchemar. Un affrontement dont personne ne ressortira indemne.

Par Guillaume Perrotte, Guillaume Perrotte
Chez Kubik Editions

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Auteur

Guillaume Perrotte, Guillaume Perrotte

Editeur

Kubik Editions

Genre

Romans noirs

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A la masse

Guillaume Perrotte, Guillaume Perrotte

Paru le 24/09/2026

208 pages

Kubik Editions

18,00 €

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Scannez le code barre 9782350831343
9782350831343
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