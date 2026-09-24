A la masse

Un romancier de polar en panne d'inspiration s'exile à la montagne, loin de son ex-femme, de ses enfants, de ses rares amis et de sa maîtresse. Au programme de ses journées : feuille blanche et idées noires. Jusqu'au jour où débarque Florence, une jeune femme suicidaire à qui il a sauvé la vie. Bien décidée à en faire un auteur à succès, elle dynamite sa routine, quitte à le plonger en plein cauchemar. Un affrontement dont personne ne ressortira indemne.