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Grande Guerre, petite paix

Guillaume Penchinat, Nicolas Beaupré

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Le dix-septième volume de la collection " L'histoire dessinée de la France ". Août 1914 : la France bascule dans le tragique de la Grande Guerre. Quinze ans plus tard, Français et Françaises ont changé d'époque et vivent des " années folles ", osant espérer autre chose qu'une " petite paix ". Des usines de guerre de Lyon à l'université de Strasbourg, de l'exposition coloniale de Marseille aux jeux Olympiques de Paris, des bars de Montmartre aux corons du Pas-de-Calais, Marthe, une jeune femme pleine de vitalité, traverse cette époque en tension. Elle croise Albert Londres, Blaise Cendrars, Marc Bloch, Antonin Artaud, Louise Weiss, Joséphine Baker et bien d'autres, célébrités et anonymes. Tour à tour étudiante, bibliothécaire, journaliste, militante féministe, Marthe est à la fois témoin et actrice des mutations de son temps.

Par Guillaume Penchinat, Nicolas Beaupré
Chez La Découverte

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Auteur

Guillaume Penchinat, Nicolas Beaupré

Editeur

La Découverte

Genre

Historique

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Grande Guerre, petite paix

Guillaume Penchinat, Nicolas Beaupré

Paru le 24/09/2026

176 pages

La Découverte

23,00 €

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Scannez le code barre 9782348079412
9782348079412
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