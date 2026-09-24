Grande Guerre, petite paix

Le dix-septième volume de la collection " L'histoire dessinée de la France ". Août 1914 : la France bascule dans le tragique de la Grande Guerre. Quinze ans plus tard, Français et Françaises ont changé d'époque et vivent des " années folles ", osant espérer autre chose qu'une " petite paix ". Des usines de guerre de Lyon à l'université de Strasbourg, de l'exposition coloniale de Marseille aux jeux Olympiques de Paris, des bars de Montmartre aux corons du Pas-de-Calais, Marthe, une jeune femme pleine de vitalité, traverse cette époque en tension. Elle croise Albert Londres, Blaise Cendrars, Marc Bloch, Antonin Artaud, Louise Weiss, Joséphine Baker et bien d'autres, célébrités et anonymes. Tour à tour étudiante, bibliothécaire, journaliste, militante féministe, Marthe est à la fois témoin et actrice des mutations de son temps.