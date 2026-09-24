Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le Carnet de Lanawyn

Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La disparition de Lanawyn a laissé Ylanoon brisée et sans repères. Lorsque le carnet de l'inquisitrice refait surface, la jeune elfe comprend qu'elle peut encore marcher dans les pas de sa maîtresse. En reprenant une enquête restée inachevée, elle s'engage sur un chemin que Lanawyn n'a jamais achevé. Lorsqu'un fermier affolé assure que des trolls de glace ont décimé ses troupeaux, Ylanoon est envoyée au Nord. Elle réunit une compagnie hétéroclite, composée de pisteuse, archer, nain, orcs bleus et verts, puis prend la mer vers les terres gelées. Avant l'embarquement, Orshaa lui remet un carnet précieux, laissé par Lanawyn. Dès lors, la traque bascule d'une simple chasse à une quête qui l'obsède. Et un nom remonte à la surface : Arkheon...

Par Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Carnet de Lanawyn par Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva

Commenter ce livre

 

Le Carnet de Lanawyn

Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva

Paru le 24/09/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302104761
9782302104761
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.