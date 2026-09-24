Le Carnet de Lanawyn

La disparition de Lanawyn a laissé Ylanoon brisée et sans repères. Lorsque le carnet de l'inquisitrice refait surface, la jeune elfe comprend qu'elle peut encore marcher dans les pas de sa maîtresse. En reprenant une enquête restée inachevée, elle s'engage sur un chemin que Lanawyn n'a jamais achevé. Lorsqu'un fermier affolé assure que des trolls de glace ont décimé ses troupeaux, Ylanoon est envoyée au Nord. Elle réunit une compagnie hétéroclite, composée de pisteuse, archer, nain, orcs bleus et verts, puis prend la mer vers les terres gelées. Avant l'embarquement, Orshaa lui remet un carnet précieux, laissé par Lanawyn. Dès lors, la traque bascule d'une simple chasse à une quête qui l'obsède. Et un nom remonte à la surface : Arkheon...