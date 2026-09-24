Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

L'invasion gluante

Andres Miedoso, Victor Rivas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les adultes mettent toujours en garde les enfants contre les bonbons et pour cause : un chewing-gum peut se transformer en horrible monstre engloutissant tout sur son passage ! Léo et Andrès ne vont pas se laisser dévorer ! A l'école de Kersville, les enfants raffolent des bonbons. Sucettes, caramels, réglisses... un délice ! Andrès adore lui aussi ces petites douceurs. Sauf quand elles prennent vie ! Un affreux chewing-gum rose et gluant s'apprête à envahir la ville ! Léo et Andrès vont devoir prouver de quoi ils sont capables car ce monstre ne compte pas leur mâcher le travail !

Par Andres Miedoso, Victor Rivas
Chez Pocket

|

Auteur

Andres Miedoso, Victor Rivas

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'invasion gluante par Andres Miedoso, Victor Rivas

Commenter ce livre

 

L'invasion gluante

Andres Miedoso, Victor Rivas trad. Michel Leydier

Paru le 24/09/2026

128 pages

Pocket

6,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266358118
9782266358118
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.