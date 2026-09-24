L'invasion gluante

Les adultes mettent toujours en garde les enfants contre les bonbons et pour cause : un chewing-gum peut se transformer en horrible monstre engloutissant tout sur son passage ! Léo et Andrès ne vont pas se laisser dévorer ! A l'école de Kersville, les enfants raffolent des bonbons. Sucettes, caramels, réglisses... un délice ! Andrès adore lui aussi ces petites douceurs. Sauf quand elles prennent vie ! Un affreux chewing-gum rose et gluant s'apprête à envahir la ville ! Léo et Andrès vont devoir prouver de quoi ils sont capables car ce monstre ne compte pas leur mâcher le travail !