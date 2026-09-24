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#Essais

Accompagner Alzheimer

Colette Roumanoff

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Une nouvelle approche à la maladie d'Alzheimer, sur les aidants et les soignants, sur comment les accompagner sans les déshumaniser. Et si la maladie d'Alzheimer nous obligeait à réapprendre ce que signifie vraiment prendre soin ? Pendant dix ans, Colette Roumanoff a accompagné son mari, Daniel, avec une attention, une créativité et une fidélité absolues. Refusant les idées reçues et les discours alarmistes, elle montre qu'il est possible d'entrer dans une autre relation à la maladie, fondée sur l'écoute, l'inventivité et le respect de la personne. A travers de nombreux récits vécus, elle propose des repères concrets pour les aidants, les familles et les soignants. Un livre profondément humain qui fait de la bienveillance non un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne capable de transformer le regard porté sur Alzheimer et sur la vie elle-même.

Par Colette Roumanoff
Chez Pocket

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Auteur

Colette Roumanoff

Editeur

Pocket

Genre

Alzheimer - Parkinson

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Accompagner Alzheimer

Colette Roumanoff

Paru le 24/09/2026

144 pages

Pocket

8,50 €

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Scannez le code barre 9782266354011
9782266354011
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