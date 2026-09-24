Accompagner Alzheimer

Une nouvelle approche à la maladie d'Alzheimer, sur les aidants et les soignants, sur comment les accompagner sans les déshumaniser. Et si la maladie d'Alzheimer nous obligeait à réapprendre ce que signifie vraiment prendre soin ? Pendant dix ans, Colette Roumanoff a accompagné son mari, Daniel, avec une attention, une créativité et une fidélité absolues. Refusant les idées reçues et les discours alarmistes, elle montre qu'il est possible d'entrer dans une autre relation à la maladie, fondée sur l'écoute, l'inventivité et le respect de la personne. A travers de nombreux récits vécus, elle propose des repères concrets pour les aidants, les familles et les soignants. Un livre profondément humain qui fait de la bienveillance non un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne capable de transformer le regard porté sur Alzheimer et sur la vie elle-même.