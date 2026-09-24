Un goûter terrifiant

Salut, petite créature pleine de vie ! Moi, c'est Frankenstina, ta meilleure amie zombie ! Découvre mes aventures mortellement merveilleuses ! Je suis terriblement contente, Amy m'a invitée à prendre le thé avec ses copines supervivantes ! En plus, les poupées sont invitées. Est-ce qu'elles vont nous apprécier, Annabella et moi ? Heureusement, Nounou Ursula et son amie Lady Daga, expertes en manières monstrueuses et mauvais goût, sont là pour me donner de précieux conseils.