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Color Era

Et boulou Toupou, Toupou et Boulou

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Des coloriages inspirants dans un très beau cahier coloré, par le couple d'influenceurs le plus mignon des réseaux @toupouetboulou (+300 K abonnés tous réseaux) Bienvenue dans l'univers tendre et haut et couleurs de Toupou et Boulou, deux amoureux très inspirants ! Découvrez une trentaine de coloriages et des activités poétiques pour développer votre créativité. A la fois fun et ultra tendance, ces coloriages vont vous plonger dans l'univers pop et stylé de Toupou et Boulou avec des illustrations inspirées de leur quotidien : make-up, accessoires, objets iconiques... Chaque page est pensée comme une scène à personnaliser. Couleurs, ambiances, détails : chacun peut s'approprier l'univers et le réinventer selon son style. Les coloriages en noir et blanc sont rythmées par des pages en couleurs pour tester d'autres activités créatives, comme le collage ou l'écriture.

Par Et boulou Toupou, Toupou et Boulou
Chez Solar

|

Auteur

Et boulou Toupou, Toupou et Boulou

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Color Era

Et boulou Toupou, Toupou et Boulou

Paru le 24/09/2026

104 pages

Solar

17,90 €

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