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Les mythes de la Seconde Guerre mondiale

Jean Lopez, Olivier Wieviorka

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Best sellers, les deux tomes des Mythes de la Seconde Guerre mondiale enfin réunis en un seul volume tempus Si l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous semble bien connue, les mythes sur lesquels elle repose ont encore la vie dure. Pour y remédier, Olivier Wieviorka et Jean Lopez ont réuni les meilleurs historiens français et étrangers de la période. Sur chaque sujet, ils cassent les clichés et les images toutes faites, dans un ouvrage aussi agréable à lire que novateur. Après l'immense succès des deux premiers opus, voici enfin disponibles en poche trente-sept mythes déconstruits, trente-sept chapitres courts et enlevés qui livrent un nouveau regard sur ce moment décisif de l'histoire du monde. "Une opération salutaire de désintox historique". L'Express " [Un] ouvrage très précieux en ces temps de fake news. " Le Figaro Magazine Les auteurs : Sébastien Albertelli, Nicolas Aubin, Vincent Bernard, Benoist Bihan, Bruno Birolli, François-Emmanuel Brézet, Christian Delporte, Christian Destremau, Patrick Facon, Pierre Grumberg, Hubert Heyriès, Eric Jennings, François Kersaudy, Julie Le Gac, Jean-Luc Leleu, Franck Liaigre, Jean Lopez, Claire Miot, Jean-François Muracciole, Jean-Christophe Noël, Lasha Otkhmezuri, Robert O. Paxton, Marc Perrenoud, Davide Rodogno, Régis Schlagdenhauffen, Georges-Henri Soutou, Pierre-François Souyri, Maurice Vaïsse, Bénédicte Vergez-Chaignon, Fabrice Virgili, Olivier Wieviorka.

Par Jean Lopez, Olivier Wieviorka
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Jean Lopez, Olivier Wieviorka

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

ouvrages généraux

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Les mythes de la Seconde Guerre mondiale

Jean Lopez, Olivier Wieviorka

Paru le 24/09/2026

640 pages

Librairie Académique Perrin

12,90 €

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Scannez le code barre 9782262115876
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