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#Roman francophone

Toutes les vies d'Amelia Cruz

Alice Vilela

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" Mes enfants avaient tort ; on peut mourir et respirer encore. Mais pour eux, et pour une petite voix qui subsistait encore au fond de moi, j'ouvris les yeux et je me relevai. " A 13 ans, Amelia quitte le Portugal avec sa mère et sa fratrie pour rejoindre son père installé en France. Pour l'adolescente, cet exil est un nouveau départ. Il marque la fin de la pauvreté, et la liberté. Mais, très vite, Amelia se marie et tombe sous l'emprise d'un homme violent qui n'entend pas lui offrir l'indépendance à laquelle elle aspirait. Pendant des années, coûte que coûte, elle encaisse les coups, protège ses enfants et attend, en silence, le moment de s'enfuir. Le jour où une nouvelle grossesse menace de l'enfermer pour toujours dans cette prison conjugale, Amelia décide de pousser la porte d'un planning familial. A l'aube d'un choix crucial, elle prend enfin la parole.

Par Alice Vilela
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Alice Vilela

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature française

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Toutes les vies d'Amelia Cruz

Alice Vilela

Paru le 24/09/2026

272 pages

Presses de la Cité

21,00 €

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