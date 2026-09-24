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La contemplation de Dieu

Michel Corbin

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Si la Lettre sur les sacrements de l'Eglise ne pose pas d'autre difficulté que celle de répondre avec douceur aux pamphlétaires grecs tenant l'usage latin du pain azyme pour contraire à l'Evangile, les deux traités qui la précèdent, autant Sur le péché originel et la conception virginale que Sur la procession de l'Esprit Saint, posent celle de la réinterprétation d'Augustin. N'acceptant pas que le péché originel fût placé dans la semence reçue d'Adam, mais gardant la thèse d'une condamnation des enfants morts sans baptême, le premier traité aboutit à l'absurde notion d'une "nature pécheresse" , ce qui scelle l'absence de fondement des ajouts du Docteur de la grâce aux canons du concile de Carthage (418). Ignorant les décrets du pape Damase (382) qui faussèrent la portée du troisième article du concile de Constantinople (381) en remplaçant la parole du Christ sur "Dieu [qui] est Esprit" (Jn 4, 24) par la formule : "l'Esprit est Dieu" , le second traité développe la conjecture lancée par Augustin sur une procession de l'Esprit à partir du Père et du Fils, mais ne réussit pas à éviter dans sa dialectique un paralogisme qui montre la vanité de cette addition aux Ecritures comme de la querelle qui s'en est suivie avec l'Orient. De nouvelle doctrine sur l'Esprit qui s'accordât avec la nouveauté de la christologie du Cur Deux homo, Anselme n'eut le temps, par la suite, que d'en présenter tel ou tel linéament. Michel Corbin, jésuite, professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris, dirige, aux éditions du Cerf, la publication de l'oeuvre complète de saint Anselme. Il a également publié : Le chemin de la théologie chez Thomas d'Aquin, L'Inouï de Dieu I, Résurrection et Nativité (lecture de Jean 20), Grâce et liberté chez Bernard de Clairvaux, La vie de Moïse selon Grégoire de Nysse, L'Esprit Saint chez Basile de Césarée, Louange et veille I à IV, Les Catéchèses baptismales de Cyrille de Jérusalem, La Grâce de la liberté, Une catéchèse baptismale de Grégoire de Nysse, La Trinité selon Hilaire de Poitiers (2 volumes), Les homélies de Grégoire de Nysse sur le Cantique, Le Livre de Bernard de Clairvaux sur l'amour de Dieu, L'itinéraire intérieur de Guillaume de Saint-Thierry, Lecture pascale des noms divins selon Denys l'Aréopagite, L'Inouï de Dieu II, La Contemplation de Dieu I et II.

Par Michel Corbin
Chez Cerf

|

Auteur

Michel Corbin

Editeur

Cerf

Genre

Sources chrétiennes

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La contemplation de Dieu

Michel Corbin

Paru le 28/08/2026

408 pages

Cerf

42,00 €

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