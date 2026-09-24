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La commende monastique à l'époque moderne

Philippe Martin, Edouard Klos

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Longtemps décriée par l'historiographie, la commende est souvent associée à l'image d'abbés cumulant les bénéfices monastiques dont ils tirent d'importants revenus, laissant derrière eux des communautés appauvries et des bâtiments délabrés. Généralisée à l'époque moderne, la pratique permet au roi de placer à la tête d'un monastère un abbé choisi par ses soins, sans vote de la communauté. Réunissant des contributions de grands spécialistes, Edouard Klos propose de dépasser ces représentations simplificatrices. Au-delà des controverses, la commende n'est-elle pas une institution majoritairement acceptée dans le monde monastique, comme le cadre institutionnel convenu ? Quels enjeux politiques dessine-t-elle, entre faveur royale, stratégies nobiliaires et tensions internes aux ordres religieux ? Par nature lucrative, n'empêche-t-elle pas l'existence de "bons" commendataires, soucieux de la réforme spirituelle et de l'entretien de leurs monastères ? Loin du discours noir souvent avancé, cet ouvrage propose une lecture nuancée de la commende et de ses effets spirituels, économiques et politiques, parfois favorables au rayonnement et au renouveau des communautés. Issu d'un colloque organisé en octobre 2024, cet ouvrage est dirigé par Edouard Klos, professeur agrégé et docteur en histoire moderne. Après une thèse consacrée à la puissance de l'abbaye de Clairvaux (XVIe-XVIIIe siècle), il poursuit des recherches structurées par l'histoire politique, rurale et économique du religieux, en particulier dans le monde monastique moderne.

Par Philippe Martin, Edouard Klos
Chez Cerf

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Auteur

Philippe Martin, Edouard Klos

Editeur

Cerf

Genre

Ordres et vie monastique

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La commende monastique à l'époque moderne

Philippe Martin, Edouard Klos

Paru le 23/09/2026

240 pages

Cerf

29,00 €

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