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#Roman jeunesse

La chasse aux monstres

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

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Attention, monstres en vue ! Quatre histoires drôles et frissonnantes pour se faire peur... juste comme il faut au CP. Un livre idéal pour accompagner les enfants de CP et les aider à entrer en douceur dans la lecture, grâce à des histoires courtes, amusantes et légèrement frissonnantes. Ce recueil Frissons au CP réunit 4 histoires pleines de monstres rigolos et de situations surprenantes, parfaitement adaptées aux jeunes lecteurs : L'attaque des citrouilles, La nuit du hamstergarou, Le fantôme en maillot de bain et Nom d'un petit bonhomme. Les textes sont conçus pour être lus progressivement, en autonomie, tout en restant accessibles et motivants. A la fin de chaque histoire, des pages de jeux permettent de s'amuser et de renforcer la compréhension, et le livre se personnalise au fil de la lecture pour devenir unique. Une lecture ludique et rassurante, pensée pour donner confiance aux enfants et leur transmettre le plaisir de lire dès 6 ans.

Par Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe
Chez Nathan

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Auteur

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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La chasse aux monstres

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Paru le 24/09/2026

128 pages

Nathan

12,95 €

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Scannez le code barre 9782095074975
9782095074975
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