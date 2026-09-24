La chasse aux monstres

Attention, monstres en vue ! Quatre histoires drôles et frissonnantes pour se faire peur... juste comme il faut au CP. Un livre idéal pour accompagner les enfants de CP et les aider à entrer en douceur dans la lecture, grâce à des histoires courtes, amusantes et légèrement frissonnantes. Ce recueil Frissons au CP réunit 4 histoires pleines de monstres rigolos et de situations surprenantes, parfaitement adaptées aux jeunes lecteurs : L'attaque des citrouilles, La nuit du hamstergarou, Le fantôme en maillot de bain et Nom d'un petit bonhomme. Les textes sont conçus pour être lus progressivement, en autonomie, tout en restant accessibles et motivants. A la fin de chaque histoire, des pages de jeux permettent de s'amuser et de renforcer la compréhension, et le livre se personnalise au fil de la lecture pour devenir unique. Une lecture ludique et rassurante, pensée pour donner confiance aux enfants et leur transmettre le plaisir de lire dès 6 ans.