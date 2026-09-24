Le fantôme aux grandes dents

Une enquête mystérieuse, juste un peu effrayante, pour accompagner les enfants dans leurs premières lectures au CP. Un livre idéal pour accompagner les enfants de CP dans l'apprentissage de la lecture, avec une histoire intrigante, drôle et accessible. Pendant les vacances d'automne, Ursule Lapine, apprentie détective, part chez les grandsparents de son ami Titouan avec Charlotte Marmotte. Mais une nuit, un cri terrible retentit. Dans la cour apparaît un fantôme aux grandes dents... Impossible ! Ursule en est sûre : les fantômes n'existent pas. Armée de sa lampe torche, de son intuition et d'une tarte à la citrouille, Ursule mène l'enquête pour découvrir qui se cache derrière cet étrange sourire. Un récit courts, rythmé et rassurant, parfait pour donner confiance aux jeunes lecteurs, développer le plaisir de lire et accompagner la lecture autonome dès 6 ans.