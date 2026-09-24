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#Roman jeunesse

Le fantôme aux grandes dents

Eva Grynszpan, Marion Piffaretti

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Une enquête mystérieuse, juste un peu effrayante, pour accompagner les enfants dans leurs premières lectures au CP. Un livre idéal pour accompagner les enfants de CP dans l'apprentissage de la lecture, avec une histoire intrigante, drôle et accessible. Pendant les vacances d'automne, Ursule Lapine, apprentie détective, part chez les grandsparents de son ami Titouan avec Charlotte Marmotte. Mais une nuit, un cri terrible retentit. Dans la cour apparaît un fantôme aux grandes dents... Impossible ! Ursule en est sûre : les fantômes n'existent pas. Armée de sa lampe torche, de son intuition et d'une tarte à la citrouille, Ursule mène l'enquête pour découvrir qui se cache derrière cet étrange sourire. Un récit courts, rythmé et rassurant, parfait pour donner confiance aux jeunes lecteurs, développer le plaisir de lire et accompagner la lecture autonome dès 6 ans.

Par Eva Grynszpan, Marion Piffaretti
Chez Nathan

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Auteur

Eva Grynszpan, Marion Piffaretti

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Le fantôme aux grandes dents

Eva Grynszpan, Marion Piffaretti

Paru le 24/09/2026

32 pages

Nathan

6,20 €

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Scannez le code barre 9782095067021
9782095067021
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