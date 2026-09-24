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#Album jeunesse

Le Kididoc des émotions

Marie Pérarnau, Amélie Laffaiteur

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Un grand Kididoc avec des mascottes attachantes pour une immersion douce dans l'univers des émotions. Un album interactif leur offre une véritable exploration sensorielle : un pop-up géant pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, flaps et tirettes pour découvrir la colère, la joie ou la tristesse, des grandes scènes pour reconnaître dans la vie quotidienne... La roue des émotions détachable permet à l'enfant d'exprimer facilement ce qu'il ressent, un outil précieux pour ouvrir le dialogue à la maison comme à l'école. Riche, tactile, immersif, ce Kididoc aborde toutes les émotions - même les plus délicates comme la honte ou l'anxiété - avec douceur et clarté. Grâce aux textes bienveillants de Marie Perarnau et à l'univers tendre d' Amélie Laffaiteur, ce livre devient un compagnon indispensable pour aider les enfants à mieux se connaître.

Par Marie Pérarnau, Amélie Laffaiteur
Chez Nathan

|

Auteur

Marie Pérarnau, Amélie Laffaiteur

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

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Le Kididoc des émotions

Marie Pérarnau, Amélie Laffaiteur

Paru le 24/09/2026

36 pages

Nathan

19,95 €

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Scannez le code barre 9782095061456
9782095061456
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