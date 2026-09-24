Qui n'a jamais rêvé... d'assommer un loup ? Un livre animé drôle et plein de surprises pour sauver les héros des contes. Au secours ! Un loup affamé rôde dans les parages... et il a déjà fait de nombreuses victimes. Petit Chaperon rouge, deux petits cochons, six chevreaux : tous ont disparu ! Heureusement, Pierre n'est pas seul. Grâce aux animations à manipuler, l'enfant est invité à l'aider à délivrer ses amis, page après page, en affrontant le loup rusé. Mais attention : le danger est partout. Chaque geste compte, chaque cachette peut être un piège... et le loup pourrait bien surgir à tout moment. Un album pop-up plein d'humour et de suspense, qui détourne les contes classiques pour offrir une aventure joyeuse et participative pour les enfants dès 4 ans.