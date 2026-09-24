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#Album jeunesse

Au secours un loup !

Orianne Lallemand, Loïc Méhée

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Qui n'a jamais rêvé... d'assommer un loup ? Un livre animé drôle et plein de surprises pour sauver les héros des contes. Au secours ! Un loup affamé rôde dans les parages... et il a déjà fait de nombreuses victimes. Petit Chaperon rouge, deux petits cochons, six chevreaux : tous ont disparu ! Heureusement, Pierre n'est pas seul. Grâce aux animations à manipuler, l'enfant est invité à l'aider à délivrer ses amis, page après page, en affrontant le loup rusé. Mais attention : le danger est partout. Chaque geste compte, chaque cachette peut être un piège... et le loup pourrait bien surgir à tout moment. Un album pop-up plein d'humour et de suspense, qui détourne les contes classiques pour offrir une aventure joyeuse et participative pour les enfants dès 4 ans.

Par Orianne Lallemand, Loïc Méhée
Chez Nathan

|

Auteur

Orianne Lallemand, Loïc Méhée

Editeur

Nathan

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Au secours un loup !

Orianne Lallemand, Loïc Méhée

Paru le 24/09/2026

16 pages

Nathan

16,95 €

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Scannez le code barre 9782095060664
9782095060664
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