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#Essais

La dislocation

Emmanuel Todd, Diane Lagrange

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"Et si l'Occident était devenu une sorte de vaisseau fantôme errant dans l'histoire ? " Peut-on comprendre Donald Trump ? Peut-on saisir, au-delà du spectacle et du chaos, la logique de l'histoire qui se déploie, inexorablement ? Et si cette logique était celle de la dislocation ? Durant une longue année, à intervalles réguliers, Emmanuel Todd s'est penché avec la journaliste Diane Lagrange sur l'état du monde. Pour donner sens à une actualité toujours chaude et instable, il a mobilisé les outils intellectuels développés au cours d'une vie de recherche. L'historien de la longue durée se confronte à l'événement et nous expose une pensée en train de se faire. Il ausculte les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, la Russie, la Chine, le Japon, Israël, l'Iran. L'image qui se dessine n'a rien de réjouissant. L'Occident agite des valeurs auxquelles il ne croit plus. Il ne sait plus construire et se porte comme par instinct vers la destruction : le nihilisme est son horizon. Face à lui, la Chine, la Russie et l'Iran : trois nations aux régimes autoritaires, résolues à défier l'ordre américain, qui ont investi massivement dans l'éducation, la science, l'ingénierie et la production industrielle. Jour après jour, leur capacité militaire se révèle. Et menace l'ordre du monde que nous avons connu.

Par Emmanuel Todd, Diane Lagrange
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Emmanuel Todd, Diane Lagrange

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Actualité médiatique internati

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La dislocation

Emmanuel Todd, Diane Lagrange

Paru le 24/09/2026

320 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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