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La Défaite de l'Occident

Emmanuel Todd

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L'implosion de l'URSS a remis l'histoire en mouvement. Elle avait plongé la Russie dans une crise violente et créé un vide planétaire qui a aspiré l'Amérique. Un mouvement paradoxal s'est alors déclenché : l'expansion conquérante d'un Occident qui dépérissait en son coeur. Entre 2016 et 2022, le nihilisme occidental a fusionné avec celui de l'Ukraine, né quant à lui de la décomposition de la sphère soviétique. Ensemble, OTAN et Ukraine sont venus buter sur une Russie stabilisée, redevenue une grande puissance, désormais conservatrice, rassurante pour qui ne veut pas suivre l'Occident dans son aventure. Les dirigeants russes ont décidé une bataille d'arrêt : ils ont défié l'OTAN et envahi l'Ukraine. Mobilisant les ressources de l'économie critique, de la sociologie religieuse et de l'anthropologie des profondeurs, Emmanuel Todd propose dans cet essai percutant un tour du monde réel, des grandes puissances à ce " reste du monde " dont le choix a décidé de l'issue de la guerre.

Par Emmanuel Todd
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Emmanuel Todd

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Géopolitique

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La Défaite de l'Occident

Emmanuel Todd

Paru le 24/09/2026

391 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073138552
9782073138552
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