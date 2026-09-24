La France de Pierre Nora

Historien, éditeur, intellectuel public, directeur de revue, maître d'oeuvre du projet monumental des Lieux de mémoire, enfin inventeur puis auteur de sa propre "ego-histoire", Pierre Nora l'aura été tout à la fois et inséparablement : c'étaient les différentes facettes du même métier qu'il a exercé pendant plus d'un demi-siècle. Son oeuvre explore des thèmes dont il a profondément renouvelé l'intelligence, qu'il a pour certains inventés, tous liés par une parenté profonde - l'histoire, la mémoire, la République, le sentiment historique du présent, la conscience du patrimoine... - et portés par le même dessein : interroger les caractères originaux de l'Etat-nation parvenu à son âge accompli et cette chose mystérieuse qui lui tient lieu de ciment - l'identité de la France. Les essais réunis dans cet ouvrage retrouvent le parcours hors du commun de cette figure hors norme, son oeuvre d'historien, si peu conforme aux canons de la discipline, d'éditeur, bâtisseur de collections prestigieuses, enfin d'homme public. Ils sondent surtout les sujets et les questions que Pierre Nora a découverts, ressuscités ou redéfinis en auscultant notre caractère national. Non pas une succession d'éloges ou de réminiscences personnelles, mais la restitution d'une manière singulière de faire l'histoire, dont on tente ici de prendre la mesure.