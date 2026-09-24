Qu'est-ce que l'amour fou ? Est-ce une maladie du coeur, une fatalité qui échappe à notre volonté, ou le fruit d'un choix délibéré ? Dans cet ouvrage captivant, le grand érudit Ibn al-Qayyim plonge au coeur des mystères de la passion amoureuse. Avec une finesse psychologique et spirituelle remarquable, il analyse ce sentiment puissant qui subjugue la raison, enflamme les corps et bouleverse les existences. A travers une réflexion riche mêlant sagesse religieuse, poésie et compréhension de l'âme, l'auteur aborde des questions universelles : l'amour passionnel est-il une noblesse ou une faiblesse destructrice ? Comment l'être humain peut-il concilier ses désirs ardents avec la raison et la quête de l'au-delà ? Au fil des chapitres, L'Amour fou explore la nature du plaisir, les ravages de la passion aveugle et la juste voie pour canaliser cet attachement profond de manière saine et vertueuse. Il rappelle avec justesse que le véritable apaisement réside dans l'équilibre et l'amour du Créateur. Une lecture incontournable, éditée par MuslimLife, pour quiconque souhaite comprendre les profondeurs de l'âme humaine et les vertiges de l'amour.