Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'amour fou

Jawziyya ibn qayyim Al

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce que l'amour fou ? Est-ce une maladie du coeur, une fatalité qui échappe à notre volonté, ou le fruit d'un choix délibéré ? Dans cet ouvrage captivant, le grand érudit Ibn al-Qayyim plonge au coeur des mystères de la passion amoureuse. Avec une finesse psychologique et spirituelle remarquable, il analyse ce sentiment puissant qui subjugue la raison, enflamme les corps et bouleverse les existences. A travers une réflexion riche mêlant sagesse religieuse, poésie et compréhension de l'âme, l'auteur aborde des questions universelles : l'amour passionnel est-il une noblesse ou une faiblesse destructrice ? Comment l'être humain peut-il concilier ses désirs ardents avec la raison et la quête de l'au-delà ? Au fil des chapitres, L'Amour fou explore la nature du plaisir, les ravages de la passion aveugle et la juste voie pour canaliser cet attachement profond de manière saine et vertueuse. Il rappelle avec justesse que le véritable apaisement réside dans l'équilibre et l'amour du Créateur. Une lecture incontournable, éditée par MuslimLife, pour quiconque souhaite comprendre les profondeurs de l'âme humaine et les vertiges de l'amour.

Par Jawziyya ibn qayyim Al
Chez Editions Muslimlife

|

Auteur

Jawziyya ibn qayyim Al

Editeur

Editions Muslimlife

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour fou par Jawziyya ibn qayyim Al

Commenter ce livre

 

L'amour fou

Jawziyya ibn qayyim Al

Paru le 03/07/2026

183 pages

Editions Muslimlife

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781952608650
9781952608650
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.