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#Beaux livres

La boulangerie

Lesley Sims, Liv Wan

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Un livre d'autocollants pour découvrir Cosy Town et ses adorables habitants ! Respire profondément... et sens l'odeur délicieuse du pain croustillant qui sort du four. Biscotte s'est levée avant l'aube pour commencer sa journée. Rejoins-la à la Boulangerie Cosy avec Hugo, son apprenti boulanger, ainsi qu'Oscar et Cyprien, ses assistants, pour préparer de délicieux pains, gâteaux et pâtisseries pour les habitants de Cosy Town. Garnis les étagères de la boulangerie avec des autocollants de viennoiseries parfumées, de cupcakes généreusement glacés et de croissants bien beurrés - et essaie de ne pas te lécher les doigts ! Avec plus de 150 autocollants , les enfants passeront des heures à animer et décorer les scènes d'un adorable monde cosy et feront la rencontre d'un groupe de personnages très attachants. - Une nouvelle collection d'autocollants pour découvrir Cosy Town et rencontrer ses adorables habitants - Plus de 150 autocollants dans chaque livre - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran , parfait pour les déplacements - Idéal pour les enfants dès 3 ans

Par Lesley Sims, Liv Wan
Chez Usborne

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Auteur

Lesley Sims, Liv Wan

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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La boulangerie

Lesley Sims, Liv Wan

Paru le 24/09/2026

24 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806071432
9781806071432
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