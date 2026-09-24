Ne la laissez pas rester

Lorsqu'une adolescente issue d'un premier mariage vient s'installer dans une famille recomposée, l'équilibre du foyer vacille rapidement. Sous des apparences fragiles, la jeune fille s'impose peu à peu, instillant le doute, la tension et la peur. Personne ne semble voir ce qui se joue réellement. Alors que les incidents se multiplient et que la menace se rapproche, notamment autour du nouveau-né, une question devient obsédante : comment se protéger lorsque le danger vient de l'intérieur - et que personne ne vous croit ? Un thriller psychologique domestique tendu et addictif, porté par une atmosphère de paranoïa croissante et un final à twist redoutable.