Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Ne la laissez pas rester

Nicola Sanders

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'une adolescente issue d'un premier mariage vient s'installer dans une famille recomposée, l'équilibre du foyer vacille rapidement. Sous des apparences fragiles, la jeune fille s'impose peu à peu, instillant le doute, la tension et la peur. Personne ne semble voir ce qui se joue réellement. Alors que les incidents se multiplient et que la menace se rapproche, notamment autour du nouveau-né, une question devient obsédante : comment se protéger lorsque le danger vient de l'intérieur - et que personne ne vous croit ? Un thriller psychologique domestique tendu et addictif, porté par une atmosphère de paranoïa croissante et un final à twist redoutable.

Par Nicola Sanders
Chez Le MacGuffin

|

Auteur

Nicola Sanders

Editeur

Le MacGuffin

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne la laissez pas rester par Nicola Sanders

Commenter ce livre

 

Ne la laissez pas rester

Nicola Sanders

Paru le 24/09/2026

344 pages

Le MacGuffin

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791098482830
9791098482830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.