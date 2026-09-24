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L'effondrement des ressources marines de la rade de Brest

Lucas Bosseboeuf

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Le 30 mars 2023, une manifestation réunit près de 500 pêcheurs au port de commerce de Brest. Si le projet européen visant à interdire le chalutage dans les aires marines protégées est mis en avant dans les médias, d'autres angoisses, plus profondes, échauffent les esprits (augmentation du prix du gasoil, fermetures temporaires de certaines zones pour éviter les prises accessoires de dauphins, etc.). Le jet de plusieurs dizaines de fusées de détresse contre le bâtiment de l'Office Français de la Biodiversité illustre l'une des réactions humaines face à l'effondrement. Ici comme ailleurs, le capital écologique des mers est consumé. La rade de Brest a vu quatre de ses ressources s'épuiser entre le XIXe siècle et la fin du XXe siècle. Cela fait d'elle un laboratoire de l'effondrement. Retracer son histoire paraît indispensable pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là. Les archives de la Marine, départementales et municipales éclairent le mécanisme de ces effondrements. Elles documentent les différentes techniques de pêche et mesures de gestion, et nous rappellent l'existence d'un fort lien terre-mer. Surtout, l'analyse de ces quatre déconvenues nous place devant une réflexion centrale : les gens de la rade sont-ils allés jusqu'au bout ?

Par Lucas Bosseboeuf
Chez PU Rennes

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Auteur

Lucas Bosseboeuf

Editeur

PU Rennes

Genre

Biodiversité, nature

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L'effondrement des ressources marines de la rade de Brest

Lucas Bosseboeuf

Paru le 19/11/2026

PU Rennes

25,00 €

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