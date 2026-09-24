La Colombie, violences, deuils, mémoires

Penser l'art comme un espace de résistance et de réparation symbolique permet de s'interroger sur le rôle que prend l'artiste dans le devoir de mémoire au sein des contextes de violence de la Colombie. L'ouvrage analyse la production artistique colombienne liée au conflit armé depuis les années 1950 pour mieux comprendre comment cette violence s'est très vite constituée comme toile de fond d'une réalité douloureuse et conflictuelle. C'est à travers la notion de "paysage" qu'il établit un état des lieux d'un point de vue historique, artistique et social des différentes formes de violences et de leurs représentations. C'est ainsi que la question de la méthode de travail de l'artiste, en tant qu'ethnographe, permet non seulement de collecter et de produire des preuves, des documents, mais aussi de constituer des archives qui vont servir au processus de création artistique et de construction narrative. Comment raconter l'histoire traumatique ? Comment l'art peut-il raconter l'indicible, montrer l'irreprésentable ? Enfin, c'est à travers les actions des artistes, la sacralisation de l'objet-oeuvre et la construction d'espaces mémoriels, de recueillement et de réparation que l'artiste contribue activement à créer des espaces propices et nécessaires au sein de la société endeuillée.