Où sont passes les pipiris chantant ?

Raymond Charlery toute une vie au service de la culture guyanaise. Auteur, compositeur et interprète, Raymond Charlery a mené une carrière en France dans la génération Yé-Yé avant de répondre à l'appel de son pays. Malgré des tournées réussies dans la Caraïbe et des propositions à l'étranger, il décide de rentrer en Guyane en 1976. De retour au pays, il met sa carrière musicale de côté pour devenir animateur radio et TV (ORTF, FR3, RFO). Pendant plus de 15 ans, il se consacre à la promotion de la culture locale. Il sillonne toutes les communes, des plus éloignées aux plus littorales, pour réaliser des émissions populaires et faire largement connaître le savoir et la musique guyanaise. Bien qu'il ait négligé sa propre carrière artistique, ses compositions sont reprises par des artistes locaux (Gérard Lavigny, Dany Play). L'une de ses chansons, Je t'attendais dans ma vie, a même été enregistrée par Eric Romney après avoir été initialement envisagée par Mike Brant. Très honoré pour son engagement, Raymond Charlery a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs Lindor et le titre de Doko Kiltir en 2018. L'artiste continue de créer : il a sorti un dernier album, Mes repères, en 2019 et anime une émission hebdomadaire sur les ondes de Guyane la 1ère.