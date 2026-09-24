K lo prose - franz kafka : traduction en creole reunionnais par jean-louis robert

Té falé domoun la malparl Joseph K. : in matin, sank li lavé fé riyinn mal, li la été arété. Lo kwizinèz Madam Grubach, son propriyétèz, la pa aport pou li son gouté, konm èl té i fé tou lé zour vèr lé uitèr. Zamé sa lavé arivé. K. la atann ankor inn ti ninstan é li la vi, dépi son zoryé, lo vyé fanm an vizavi ké té agard ali èk in drol drol kiryozité. Aprésa, étoné, èk son vant pou kriyé anminmtan, li la sone la bone. Lèr-la la bat si la port é in boug la rantré, ké zamé K. lavé vi dann la kaz-la. So pèrsonaz lété minskor, mé byin kapor, lilavé in labiman nwar, konm bann kostim vwayaz, èk tout kalité pli, posh, boukl, bouton é in sintir : sank té koné byin kosa tousa té pé ansèrvir, té sanm sapérèzman pratik. -Kisa ou lé ? K. la di minmtan li té ardrès ali a mwatyé dann son li. La manière d'avancer de Joseph K., son procès, qui le conduiravers l'anéantissement dans une obscure carrière croise celle victorieuse du K kréol.
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