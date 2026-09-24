Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

K lo prose - franz kafka : traduction en creole reunionnais par jean-louis robert

Robert Jean-louis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Té falé domoun la malparl Joseph K. : in matin, sank li lavé fé riyinn mal, li la été arété. Lo kwizinèz Madam Grubach, son propriyétèz, la pa aport pou li son gouté, konm èl té i fé tou lé zour vèr lé uitèr. Zamé sa lavé arivé. K. la atann ankor inn ti ninstan é li la vi, dépi son zoryé, lo vyé fanm an vizavi ké té agard ali èk in drol drol kiryozité. Aprésa, étoné, èk son vant pou kriyé anminmtan, li la sone la bone. Lèr-la la bat si la port é in boug la rantré, ké zamé K. lavé vi dann la kaz-la. So pèrsonaz lété minskor, mé byin kapor, lilavé in labiman nwar, konm bann kostim vwayaz, èk tout kalité pli, posh, boukl, bouton é in sintir : sank té koné byin kosa tousa té pé ansèrvir, té sanm sapérèzman pratik. -Kisa ou lé ? K. la di minmtan li té ardrès ali a mwatyé dann son li. La manière d'avancer de Joseph K., son procès, qui le conduiravers l'anéantissement dans une obscure carrière croise celle victorieuse du K kréol.

Par Robert Jean-louis
Chez Orphie

|

Auteur

Robert Jean-louis

Editeur

Orphie

Genre

Lettres classiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur K lo prose - franz kafka : traduction en creole reunionnais par jean-louis robert par Robert Jean-louis

Commenter ce livre

 

K lo prose - franz kafka : traduction en creole reunionnais par jean-louis robert

Robert Jean-louis

Paru le 24/09/2026

304 pages

Orphie

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029807930
9791029807930
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.